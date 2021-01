Governo: Amendola, 'da Renzi grave errore, apre a qualsiasi scenario'

Roma, 13 gen. (Adnkronos) - "Non lo nascondo, come Pd abbiamo sempre cercato di tenere la maggioranza coesa, anche l'appello di Conte di oggi va in questa direzione, prima dell'interesse di parte c'è l'interesse del Paese, siamo alle prese con la campagna di vaccinazione anti-Covid, dobbiamo affrontare una fase complicata" col virus che avanza. Quello di Iv "è un grave errore, aprire la crisi in questo passaggio apre a qualsiasi scenario, ma blocca il lavoro che si stava facendo". Così il ministro alle Politiche europee Enzo Amendola, in un'intervista al Tg4 dopo l'annuncio di Matteo Renzi.

Amendola ricorda il "metodo Recovery", quando "ci siamo seduti attorno al tavolo e abbiamo risolto". Quello di Iv "è un rischio e un grave errore".