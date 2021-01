Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Questa è la maggioranza che ha affrontato grandi problemi, battaglie anche vincenti con Conte in Europa come sul Next generation. In maniera serena abbiamo detto che questa è la maggioranza, questo è il premier punto di equilibrio di questa maggioranza e che vogliamo andare avanti". Lo ha detto il ministro delle Politiche Ue Enzo Amendola a Rainews24.