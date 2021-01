Dhl Express potenzia la flotta: acquistati otto Boeing 777 Cargo

DHL Express, il principale fornitore di servizi di consegna espressa al mondo, annuncia l’ordine di acquisto per ulteriori otto nuovi velivoli Boeing 777 cargo. L'investimento segna un ulteriore passo nell'espansione del network aereo intercontinentale di DHL Express per poter soddisfare la domanda dei clienti nei mercati del trasporto espresso internazionale in rapida crescita. Le prime consegne sono previste per il 2022.



“Sebbene l'attuale crisi sanitaria abbia messo in pausa diversi settori della vita, il commercio globale non si è fermato,” afferma John Pearson, CEO di DHL Express. “Alimentato dalla globalizzazione, dalla digitalizzazione e dalla domanda senza precedenti dei nostri clienti durante il recente picco di stagione natalizio, il nostro volume di e-commerce globale è cresciuto di oltre il 40% nel quarto trimestre. Con l'ordine di otto nuovi grandi aerei cargo, sottolineiamo la nostra convinzione che l'e-commerce sia un megatrend duraturo. Questo è il motivo per cui abbiamo deciso di agire in anticipo e di iniziare il 2021 con questo investimento per nostro futuro”.

Il cargo bimotore più grande e più capace al mondo, il B777 supporta la crescita futura fornendo allo stesso tempo un'affidabilità eccezionale. Inoltre, l'aereo contribuisce agli obiettivi di sostenibilità grazie alla sua tecnologia di risparmio del carburante che riduce le emissioni di CO2 del 18% rispetto ai B747-400 precedenti.

“Un network aereo altamente efficiente e affidabile è la chiave per il nostro servizio, consentendo una crescita futura,”afferma Travis Cobb EVP Global Network Operations e Aviation di DHL Express. “Ci impegniamo a fornire la massima qualità e servizi efficienti ai nostri clienti nei tempi di transito più rapidi possibili. Allo stesso tempo, ci impegniamo anche a ridurre le nostre emissioni di carbonio modernizzando la nostra flotta con il tipo di aeromobile più efficiente disponibile nel settore. Il Boeing 777 si inserisce bene nel nostro network intercontinentale e integra perfettamente il nostro obiettivo di sostenibilità di raggiunger zero emissioni zero entro il 2050.”