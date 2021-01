Roma, 13 gen. (Adnkronos) - Proroga fino al 5 marzo del divieto di spostamento tra Regioni, anche quelle in area 'gialla', quindi a minor rischio. E' questa la data riportata nella bozza del dl che approderà questa sera in Consiglio dei ministri. Sarà sempre possibile spostarsi da una Regione all'altra per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.