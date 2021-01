Camera: Martina annuncia in aula dimissioni, 'siate sempre all'altezza di questo luogo'

Roma, 13 gen (Adnkronos) - "Ho deciso di accogliere una proposta della Fao per un nuovo impegno in quella grande organizzazione multilaterale. Da qui a lunedì rassegnerò le dimissioni da parlamentare, per me una scelta importante, spero utile per il mio Paese". Lo ha detto in aula alla Camera Maurizio Martina, dopo la nomina ai vertici della Fao.

"Mi appresto a fare questo passo con particolare emozione, con la forza di quei valori e dei riferimenti che hanno fatto il bello di una esperienza e di una militanza politica che non si conclude oggi ma cambia strada", ha spiegato l'ex ministro e ex segretario del Pd.

"Sono grato a quest'aula per quello che mi ha dato e vorrei anche provare a dire di essere sempre all'altezza della solennità di questo luogo -ha proseguito Martina-. Sono entrato in questa aula non molto tempo fa, nel 2013, con le gambe tremolanti da componente di un governo e oggi esco con la voce tremolante. In mezzo c'è il senso di un esperienza nel cuore del democrazia italiana. Non sempre quest'aula è stata all'altezza di questa forza che ha. Vorrei dirvi di fare il meglio per il nostro Paese".