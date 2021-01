Recovery: Rosato, 'mancano dettagli e una visione complessiva'

Roma, 12 gen (Adnkronos) - Nell'ultima versione del Recovery plan "ci sono delle modifiche che sono di sostanza e che dovrebbero indurre chi ci ha attaccato a guardare le modifiche. La questione è che non c'è un dettaglio, non mostrano quali sono i progetti finanziati. Ci sono alcuni tagli che non si capiscono". Lo ha detto Ettore Rosaro a Un giorno da pecora.

"Ci sono delle modifiche importanti ma manca una visione complessiva. Sembra una grande legge di Bilancio e invece dovrebbe essere un piano di ripartenza del Paese rivolto alle giovani generazioni", ha aggiunto il presidente di Iv.