Recovery: Bersani, 'fossi Conte andrei in Parlamento senza nemmeno citare Renzi'

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Se fossi Conte vedrei stasera il Cdm, nel caso si dimettono le ministre andrei in Parlamento con il Recovery, non mettendo la fiducia, sulle cose da fare per gli italiani". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Oggi è un altro giorno.

"Dal Parlamento ci si passa comunque e io ci passerei non con l'Ok Corral, non come con Salvini, lo farei incrociando i fatti -ha spiegato ancora Bersani-. Andrei in Parlamento senza nemmeno citare Renzi".