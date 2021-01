Palermo: Giuseppe Bruno nominato componente Commissione Adozioni internazionali

Palermo, 12 gen. (Adnkronos) - Giuseppe Bruno, avvocato palermitano specializzato in diritto di famiglia, è stato nominato componente esperto della Commissione per le Adozioni Internazionali. La Commissione, costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è l’Autorità centrale italiana in materia di adozioni internazionali, prevista dalla Convenzione dell’Aja del 1993 sulla tutela dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale. Fra i compiti della Commissione quello di collaborare con le Autorità centrali degli altri Paesi e di autorizzare l’ingresso in Italia dei minori stranieri adottati.