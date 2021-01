Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Io ho l'impressione che manchi una cosa fondamentale: il Mes. E Conte, più per accontentare i 5 Stelle che per fatto suo, non li vuole prendere. Se tu dici che c'è una pandemia devastante vuole dire che c'è emergenza e se c'è un'emergenza, i soldi del Mes vanno presi". Lo dice Matteo Renzi a Cartabianca su rai3.