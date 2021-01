Governo: Salvini, 'o elezioni o esecutivo alternativo'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "C'è la via delle elezioni che viene percorsa da mezza Europa, c'è la via di un governo alternativo che si promette di fare cinque cose: sulla scuola, sulle imprese, sullo sviluppo, sulle pensioni. Ho letto che domani alle 5 si sa se c'è ancora un governo: se c'è ancora un governo noi continuiamo a fare le nostre proposte per il bene del Paese, se non c'è più un governo si facciano da parte e la parola la ridiano agli italiani oppure siamo pronti". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Fuori dal coro' su Retequattro.