Governo: Salvini, 'non vogliono votare per eleggere Capo Stato con queste Camere'

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - E' "vero" che l'attuale maggioranza di governo non vuole le elezioni per far eleggere da questo Parlamento il nuovo Presidente della Repubblica. Lo afferma il segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'Fuori dal coro' su Retequattro. "Nel Pd -dice- ci sono almeno trenta aspiranti Presidenti della Repubblica. Il problema è che l'elezione del Presidente della Repubblica è fra più di un anno. Cosa facciamo? Teniamo questo Parlamento incagliato e fermo per più di un anno per permettere a qualche vecchio signore del Pd di provare a diventare Presidente della Repubblica?".