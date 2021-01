Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Qui siamo a un bivio o noi siamo finalmente convinti che in questi due anni e mezzo che mancano alla fine legislatura, sono l'ultima occasione per rimettere in moto l'Italia grazie ai soldi europei o se invece non ne siamo consapevoli e continuiamo a vivacchiare tra rinvii e ritardi". Lo dice Matteo Renzi a Cartabianca su Rai3.