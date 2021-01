Governo: Renzi, 'non vogliamo ministeri, vogliamo soldi per la Sanità'

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Ieri è stato presentato il Piano Pandemico Nazionale e vi troviamo questo concetto: 'Se non ci sono risorse sufficienti, dobbiamo scegliere chi curare'. Io dico una cosa più semplice: 'Se non ci sono risorse sufficienti, prendiamo il MES'". Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews.

"Leggo le veline di oggi sulla stampa: come si fa a aprire una crisi di governo con tutti questi morti? Io rispondo: davanti a tutti questi morti, noi non vogliamo più ministeri. Vogliamo più soldi per la sanità. È così difficile da capire?", aggiunge il leader di Iv.