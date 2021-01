Governo: Renzi, 'noi irresponsabili? Irresponsabile è sprecare centinaia di miliardi'**

Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Quello che noi stiamo facendo si chiama POLITICA: studiare le carte, fare proposte, dare idee. Molti pensano che fare politica sia solo mettere un like. Noi in Italia Viva pensiamo che fare politica sia approfondire, studiare e poi decidere, non vivere di slogan e superficialità". Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

"Irresponsabile sarebbe sprecare centinaia di miliardi dei nostri figli facendo debito cattivo e non investendo sulla sanità, sull'educazione, sull'innovazione", aggiunge il leader di Iv.