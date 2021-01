Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Una passeggiata a piedi, da casa fino a Palazzo Chigi, per il premier Giuseppe Conte. Che, lungo il tragitto, si è prestato ai selfie di chi lo avvicinava per uno scatto. Il presidente del Consiglio è arrivato a P.Chigi attorno alle 17, stasera il Consiglio dei ministri decisivo per le sorti del suo governo.