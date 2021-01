Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Se salta il governo Conte, il fronte progressista non c'è più. E se franasse questa esperienza di governo, riproporla sarebbe difficile. Per questo penso che, per quanto possa avere i suoi limiti, questo esperimento vada sostenuto". Lo ha detto Andrea Orlando (Pd), ospite di Lilli Gruber a Otto e mezzo su La7.