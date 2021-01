Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Una crisi di governo in piena pandemia non sarebbe solo incomprensibile: bloccherebbe misure essenziali per l’economia e il lavoro, dai ristori per le imprese colpite dalla crisi al rifinanziamento della CIG fino al taglio dei contributi per gli autonomi". Lo scrive su Twitter il vice ministro all'Economia Antonio Misiani, del Pd.