Governo: Marattin (Iv), 'Conte avrà trovato altri voti o sua uscita senza senso'**

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Il premier dice no a un Conte ter con Iv? "Vorrà dire che ha trovato altri voti per sostituirci, altrimenti non vedo il motivo di certe dichiarazioni". Lo dice ai microfoni di Rainews24 Luigi Marattin, deputato di Iv.

Nelle parole di Conte "non ci sarebbe alcuna razionalità - dice ancora l'esponente del partito renziano - se non avesse nel sacco altri voti. Se non ha una soluzione pronta, allora non siamo noi quelli che fanno le cose senza senso...".

Quanto al possibile passo indietro delle ministre di Iv, "vediamo - dice - decideranno le nostre ministre. Certo è che quel che abbiamo fatto sul Recovery ha portato a un miglioramento del testo, è stata un'opera costruttiva, da veri costruttori".