Roma, 12 gen. (Adnkronos) - "Ettore Rosato non faccia il furbo, ad agosto del 2019 Conte fu scelto come Presidente del Consiglio da tutti i partiti, anche da chi poi è andato via dal Pd fondando Italia Viva. Gli alleati orgogliosi di Trump sono Salvini e Meloni". Così il vicecapogruppo del Pd alla Camera, Michele Bordo, replica al renziano Ettore Rosato.