Roma, 12 gen (Adnkronos) - "Una pistola alla tempia del governo, su cosa? Sul Recovery plan? Dice che lo approvano. Non lo capisco. Se non pensando che questa manovra risponda a interessi di un ceto, che esiste, quelli sempre a galla, quelli che qualsiasi cosa sono sempre a galla. Quelli che sono con l'acqua qui, di sinistra, destra, centro, non la vogliono una crisi". Lo ha detto Pier Luigi Bersani a Oggi è un altro giorno.