Milano, 12 gen. (Adnkronos) - "Buon lavoro Maurizio Martina, special advisor e vicedirettore generale aggiunto. Il tuo contributo in tutto il percorso di Expo 2015 è stato fondamentale. Sono certo che offrirai un punto di vista propositivo e concreto nella lotta a fame e ineguaglianza nel mondo". Così il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, si congratula per la nomina in Fao dell'ex ministro dell'Agricoltura, Maurizio Martina.