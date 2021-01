Digital Magics entra nel capitale azionario di Vitesicure

Digital Magics Spa, l’incubatore di startup innovative quotato sulla Borsa Italiana AIM, è entrato come azionista nel capitale di Bridge Insurance Services Srl per ulteriormente accelerare la crescita di viteSicure.

viteSicure è il primo esempio in Italia di insurtech dedicato alla distribuzione B2C e B2B2C di assicurazioni vita protezione e si rivolge primariamente a un segmento di mercato trascurato dei canali assicurativi tradizionali: le giovani famiglie con bassa capacità di risparmio.

Lanciato nel 2019 dai due Founder Eleonora del Vento e Alessandro Turra, viteSicure si caratterizza per una user experience completamente innovativa che, attraverso una piattaforma proprietaria, permette l’acquisto istantaneo di una polizza vita caso morte semplice, efficace e conveniente.

La coniugazione di una polizza semplice e di qualità con la modalità di vendita immediata e completamente online hanno incontrato i favori del mercato e nel 2020 le vendite delle polizze viteSicure sono cresciute esponenzialmente.

Il progetto 2021 di viteSicure è di attrarre capitali per continuare ad aumentare i tassi di crescita, potenziare gli sviluppi tecnologici ed essere fra i protagonisti della open innovation e, in questa logica, è fondamentale l’ingresso di Digital Magics nella compagine sociale.

Digital Magics, infatti, contribuirà agevolando gli sviluppi tecnologici e di business di viteSicure, sia direttamente, che attraverso la propria rete di partner e costituirà un supporto fondamentale per l’aumento di capitale che viteSicure prevede di fare nel corso del 2021.

Eleonora Del Vento, CEO di viteSicure, dichiara: “Siamo felici di iniziare il 2021 con un nuovo azionista come Digital Magics! Se il 2020 è stato un buon anno per noi, la nostra intenzione per i prossimi 12 mesi è confermare viteSicure come il player vita con il tasso di crescita più veloce del mercato e grazie all’apporto di Digital Magics, acquisiamo know-how ed esperienze importanti, che ci permetteranno di raggiungere i nostri obiettivi”.

Gabriele Ronchini, CEO di Digital Magics, dichiara: “Abbiamo trovato viteSicure molto interessante fin dai primi incontri e la decisione di investire è perfettamente in linea con la nostra visione, in particolare in un comparto, il fintech, a elevata crescita nel nostro paese. Sono sicuro che tra le nostre e le loro competenze si svilupperanno grandi sinergie”.