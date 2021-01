Coronavirus: Renzi a Speranza, Iv domani vota a favore su misure Covid**

Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Qualunque cosa accada nelle prossime ore, Italia Viva domani voterà a favore delle comunicazioni del ministro Roberto Speranza sulle misure anti Covid. Lo ha detto, a quanto si apprende, il capogruppo Iv al Senato, Davide Faraone, in una riunione di maggioranza che si è tenuta in vista della capigruppo fissata oggi a palazzo Madama. Il presidente dei senatori di Italia Viva avrebbe criticato l'uscita del premier Conte di stamattina assicurando però che non mancheranno i voti dei renziani sulle misure per l'emeregenza Coronavirus. A quanto si apprende, lo stesso Matteo Renzi avrebbe telefonato al ministro Speranza per rassicurarlo in tal senso.