Usa: Trump ordina bandiere a mezz'asta in segno di lutto per morte agenti

Washington, 11 gen. (Adnkronos) - Il presidente americano Donald Trump ha firmato un provvedimento con cui ha ordinato che le bandiere americane vengano fatte sventolare a mezz'asta su tutti gli edifici federali in segno di lutto per la morte degli ufficiali di polizia Brian D. Sicknick e Howard Liebengood, deceduti dopo l'assalto al Campidoglio da parte di una folla inferocita di sostenitori di Trump. Le bandiere al Campidoglio erano a mezz'asta da giorni.

Trump era stato bersagliato dalle critiche di esponenti delle due parti per non aver preso questo provvedimento giovedì, dopo la morte dell'agente Sicknick a seguito delle ferite riportate durante l'assedio. Era stata la Speaker della Camera Nancy Pelosi a diramare l'ordine per le bandiere di Capitol Hill il giorno stesso della morte dell'agente.

Ieri, dopo che si è diffusa la notizia della morte di un secondo agente, l'amministrazione ha emesso l'ordine che riguarda la Casa Bianca, gli edifici pubblici e le strutture militari americane nel mondo, le ambasciate, legazioni ed uffici consolari fino al tramonto del giorno 13 gennaio.