Usa: Le Maire, 'twitter? oligarchia digitale è minaccia per democrazie'

Parigi, 11 gen. (Adnkronos) - "Quello che trovo scioccante è che sia Twitter che chiuda" l'account del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump "perché la regolazione dei giganti del digitale non può essere fatta all'oligarchia del digitale stessa. L'oligarchia del digitale è una minaccia che pesa sugli Stati e sulle democrazie. La regolazione dei giganti del digitale non può e non deve essere fatta dai giganti del digitale: è necessaria ma deve essere fatta dal popolo sovrano, dagli Stati e dalla giustizia". Ad affermarlo, ai microfoni di 'France Inter', è il ministro dell'Economia, Bruno Le Maire commentando la decisione di Twitter di chiudere definitivamente l'account dell'attuale presidente degli Usa.