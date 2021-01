Supply Chain Automatizzata: la sfida delle PMI per non essere tagliate fuori

La crisi economica causata dal Covid-19 ha evidenziato in maniera chiara la necessità da parte delle aziende di dotarsi di una supply chain informatizzata ed efficiente per poter essere resilienti rispetto ai continui cambiamenti del mercato.

A tale scopo Innovery, società italiana leader nel settore ITC, in partnership con IBM, lancia sul mercato IBS, una soluzione SaaS (Software as a Service), che non richiede a chi l’acquista di disporre di hardware particolari o di installare software. Questi vengono infatti messi a disposizione da Innovery con tecnologia cloud, consentendo ai propri clienti, attraverso una connessione internet, la gestione, la trasformazione e lo scambio di files e documenti, in formati standardizzati con partner commerciali, senza necessità di una infrastruttura di connettività diretta.

La soluzione consente inoltre di creare e inviare facilmente fatture elettroniche conformi alle nuove specifiche tecniche entrate in vigore a partire dal 1 gennaio 2021.

L’obbligo della fatturazione elettronica, che ha coinvolto il 78% delle aziende, pari a quasi 4 milioni, ha contribuito ad accelerare il processo di digitalizzazione delle imprese, soprattutto quelle di piccole dimensioni, e a creare le condizioni per la crescita dell’e-commerce e l’integrazione della supply chain attraverso strumenti digitali.

Grazie alla soluzione IBS di Innovery questo processo viene ulteriormente accelerato, permettendo alle aziende di digitalizzare e standardizzare ogni tipo di documento cartaceo o digitale, sia esso un ordine di acquisto, una fattura o altro, automatizzando il processo con un grande risparmio tempo, oltre ad eliminare gli errori causati dall'elaborazione manuale, spesso costosi da correggere.

“La questione di creare una Supply Chain informatizzata, in grado di modularsi sulla base di processi decisionali automatizzati che fanno uso dell'Intelligenza Artificiale, è diventata la principale sfida per molte aziende” - Spiega Michele Illiano Business Unit Manager E-Business di Innovery - “In questa contesto sono spesso le PMI a trovarsi in difficoltà, dato che le grandi aziende richiedono ai fornitori di adeguarsi al nuovo formato informatizzato, tuttavia le tecnologie attualmente disponibili sul mercato le EDI (Electronic Data Interchange), hanno costi che risultano spesso superiori alle loro capacità economiche. Pensiamo alla classica PMI italiana a conduzione familiare che fornisce pezzi di ricambio a una grande azienda del reparto automotive: senza l'utilizzo di una soluzione EDI rischia di essere tagliata fuori dalla catena di fornitura. Per questo abbiamo pensato di sviluppare una soluzione a basso costo che permetta di tradurre in un linguaggio standard, accessibile a ogni stakeholder, una vasta gamma di documenti - dagli ordini di acquisto, alle fatture, alle richieste di preventivi di finanziamento e molto altro. In questo modo con IBS le PMI possono garantire l'inter-operabilità delle proprie informazioni senza sopportare investimenti troppo onerosi, utilizzando una soluzione che richiede una semplice connessione internet ed acquistando il servizio sulla base delle effettive necessità.”

Dall’analisi di un campione rappresentativo delle circa 200 mila piccole e medie imprese italiane da parte dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, emerge un dato significativo sulla digitalizzazione delle imprese italiane: nel 2019 l’88% degli imprenditori considera le innovazioni digitali come necessarie per lo sviluppo del proprio business, ma solo il 26% dimostra di avere una maturità digitale adeguata a competere sui mercati globali.

La reticenza nell’allocare investimenti in digitalizzazione da una parte è spiegata da una visione imprenditoriale che guarda più al breve che al medio lungo termine, dall’altra da alcuni fattori di freno: costi di acquisto delle tecnologie digitali percepiti come troppo elevati (27%); mancanza di competenze e di cultura digitale nell’organizzazione (24%); scarso supporto da parte delle istituzioni (11%).