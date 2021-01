Scuola: Zingaretti, 'vaccino? Vediamo... ma rischierebbero anziani'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Qualcuno ha detto: anticipiamo il vaccino subito al mondo della scuola. Anzi, a questo punto anche dell’Università e Ricerca. Se si abbandona il criterio dell’età perché no? Non sono contrario a priori, ma bisogna sapere cosa significa. Si dovrebbero modificare le linee guida, ma questo vorrebbe dire a malati e immunodepressi, anziani che rischiano la vita di mettersi in fila ad aspettare. Qualcuno di loro sarà molto a rischio. Occorrono milioni di dosi, forse solo per le scuole superiori ai tre milioni. Quindi mesi di attesa. Ecco, affrontare il ritorno a scuola significa questo". Lo scrive in una nota il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.