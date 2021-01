Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Trovo irresponsabile e inutile lo scaricabarile della ministra Azzolina sulle regioni, così come la sua condanna della Dad. Con le regioni ci si confronta, si chiama Costituzione. E alla Dad, che certo non può sostituire la scuola in presenza, andrebbe fatto un monumento". Lo scrive su twitter Filippo Sensi del Pd.