Renault: Laurent Rossi nuovo responsabile Alpine

Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - Cambio al vertice di Alpine: infatti, Renault annuncia la nomina di Laurent Rossi, attuale Direttore Strategia e Business Development del Gruppo, a Direttore Generale della Marca con la responsabilità delle attività Alpine Cars, Sport, F1 e competizioni, riportando al ceo Luca De Meo.

Rossi prende il posto di Cyril Abiteboul che lascia il Gruppo Renault ricordando il lavoro fatto "per il rilancio e la ricostruzione della scuderia dal 2016", lavoro che fa "presagire un bellissimo percorso futuro". Laurent Rossi, 45 anni, ha cominciato la sua carriera nel 2000 con Renault, presso la Direzione Meccanica. Nel 2009, dopo aver conseguito un MBA alla Harvard Business School, è stato assunto dal Boston Consulting Group, per cui ha lavorato nella sede di New York come esperto automotive. Nel 2012, è entrato a far parte di Google dove si è occupato dello sviluppo dei rapporti commerciali con i principali clienti dell’industria automotive. È tornato in Renault nel 2018 con l’incarico di Direttore Strategia e Business Development del Gruppo.