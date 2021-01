Recovery: Renzi, 'approviamolo ma Conte corra, basta perdere tempo'**

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Allora approviamo questo benedetto Recovery. Ma mettiamo questi soldi per le cose utili. Anzi a Conte diciamo: 'corri, presenta il Recovery, presenta i ristori. Ieri hanno detto di chiudere i bar dopo le 18 non permettendo l'asporto e se tu li chiudi, devi dargli i ristori. Allora facciamolo questo decreto ristori. Sono tutte questoni su cui c'è bisogno di correre, non ne posso più di perdere tempo". Lo dice Matteo Renzi a Rtl.