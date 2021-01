Recovery: M5S, 'occasione per investire anche su giustizia, basta agitare spettro crisi'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Il Recovery plan rappresenta una straordinaria occasione per investire sul rilancio del Paese e sulla macchina della giustizia. Occorre lavorare con impegno, dando fondo a tutte le risorse possibili per trarre il massimo dall’opportunità che si presenta”. Così i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione giustizia.

“I fondi del Recovery saranno utili anche per intervenire sul fronte dell’edilizia giudiziaria, andando ad integrare e ad implementare un percorso che il ministero della Giustizia sta portando avanti già da tempo. Agitare lo spettro della crisi in un momento come questo, in piena crisi sanitaria e con un patrimonio in arrivo da gestire al meglio per il futuro del Paese, è assolutamente inopportuno. I cittadini si aspettano serietà da parte di tutte le forze politiche in campo. Solamente così potremo raggiungere obiettivi importanti per il futuro dell’Italia".