Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Sono 31,98 i miliardi per il capitolo 'Infrastrutture per una mobilità sostenibile' nella nuova bozza del Recovery. Fondi così suddivisi: per 'Alta velocità ferroviaria e manutenzione stradale' 28,30 mld e per 'Intermodalità e logistica integrata' 3,68 mld.