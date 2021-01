Recovery: bozza, investimento per Ex Ilva Taranto e acciaio verde

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Nell'industria siderurgica primaria, l'idrogeno rappresenta in prospettiva un’alternativa al gas naturale per la produzione di Ferro Ridotto Diretto (DRI). In linea con gli obiettivi europei di riduzione delle emissioni, è previsto un investimento per lo sviluppo del DRI connesso al progetto di decarbonizzazione dell’ex ILVA a Taranto e alla transizione per la produzione di acciaio verde in Italia". Lo prevede la seconda componente della seconda missione (Rivoluzione verde e transizione ecologica) contenuta nel Recovery plan, nella bozza inviata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ai ministri e ai partiti della maggioranza.