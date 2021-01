Recovery: bozza, donne, giovani, Sud priorità trasversali

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Il PNRR, attraverso un approccio integrato e orizzontale, mira all’empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere, all’accrescimento delle competenze, della capacità e delle prospettive occupazionali dei giovani, al riequilibrio territoriale e allo sviluppo del Mezzogiorno. Tali priorità non sono affidate a singoli interventi circoscritti in specifiche componenti, ma perseguite in tutte le missioni del PNRR". E' quanto si legge nella bozza del Piano nazionale di ripresa e resilienza che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha inviato questa sera ai ministri e ai partiti della maggioranza, che indica "Donne, giovani e Sud" come "le tre priorità trasversali".