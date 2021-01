Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Sono confermati nella bozza del Recovery i fondi (già aumentati) per la Salute che arrivano a 19,72 mld. Di questi 7,9 mld vanno per 'Assistenza di prossimità e telemedicina' e 11,82 per 'Innovazione, ricerca e digitalizzazione dell'assistenza sanitaria'.