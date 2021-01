Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Noi non bloccheremo il Recovery ma non possiamo dire come voteremo perché non abbiamo ancora il testo e questo, me lo lasci dire, è anche un problema di democrazia". Così, ospite di Skytg24, la ministra alle Politiche agricole Teresa Bellanova, capo delegazione di Iv al governo.