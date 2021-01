Mafia: fratello piccolo Di Matteo, 'avrei voluto morire io al suo posto' (2)

(Adnkronos) - "La vera sconfitta alla mafia passa attraverso la cultura – ha aggiunto Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale – mettendo in campo iniziative che non consentano di dimenticare il sacrificio di queste persone".

Per Nicolò Mannino, presidente del Parlamento della legalità internazionale è "importante fare memoria insieme a chi ha vissuto questi orrori. Non posso dimenticare gli anni di condivisione in giro per l’Italia con Franca Castellese, la mamma di Giuseppe. Come dimenticare quando incontrò l’arcivescovo di Monreale e gli disse 'me l’hanno buttato via come un secchio d’acqua'? Un dolore e una disperazione che non possono scomparire".