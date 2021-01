Governo: Conte sente Primo ministro Canada Trudeau

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha avuto stasera una conversazione telefonica con il Primo ministro canadese, Justin Trudeau. Sono state approfondite -spiega un nota- le prospettive di lavoro comune per fronteggiare le grandi sfide globali, anche nel quadro della presidenza italiana del G20 e in vista del Partenariato con il Regno Unito per la COP26. Condivisa la forte intesa fra Italia e Canada sui temi-chiave della lotta alla pandemia, del rilancio di una crescita sociale ed economica equa, sostenibile e resiliente e del contrasto ai cambiamenti climatici.