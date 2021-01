Governo: Bettini, 'penso che Renzi non abbia idee chiare'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Mi pare che quello che punta i piedi in questo momento è Renzi, perchè dice di essere disponibile, di voler fare le cose anche lui, di voler entrare nel merito, poi quando si entra nel merito oppure si parla di una possibile riorganizzazione delle nostre forze ho la sensazione che in questo momento non abbia le idee chiare". Lo ha affermato Goffredo Bettini, ospite di 'Zapping' su Radiouno Rai.

"Porteremo in Consiglio dei ministri il Recovery fund -ha proseguito l'esponente Dem- Italia viva avrà giustamente il tempo di rivedere il testo definitivo prima di arrivare al Consiglio dei ministri, è stata consultata ben due volte da Gualtieri, qui si tratta di vedere se l'affollamento di punti è una sincera voglia di contribuire oppure è solo un modo per perdere tempo".