Email Marketing per il banking & finance: i nuovi trend

Un mondo sempre più a misura di cliente, dove la relazione conta e fa la differenza. La pandemia ha posto ancora di più l’accento su un trend già in affermazione, anche nel settore bancario e finanziario: la prospettiva delle banche si è spostata dal prodotto alle esigenze del cliente, dato che non è più quest’ultimo a recarsi in banca in cerca della soluzione, ma è l’istituto a raggiungere il consumatore con la propria offerta.

Secondo la nuova edizione dello studio di MailUp dedicato al settore banking & finance, ci sono alcune tendenze che le aziende fintech dovranno assecondare per soddisfare le aspettative dei loro clienti e potenziali tali. Prima di tutto un Impegno proattivo per una migliore gestione finanziaria dato che i consumatori si aspettano sempre più che il loro istituto finanziario si ponga come punto di riferimento nell’aiutarli a gestire le loro finanze. Poi grande personalizzazione su larga scala, esperienze omnicanale, trasparenza, sicurezza, etica e fiducia.

Il processo di innovazione nell’Email Marketing

A nuovi bisogni corrispondono nuovi strumenti e anche l’Email Marketing per il banking & finance ha subito un processo di innovazione, intercettato da MailUp attraverso un’offerta sempre più puntuale di tecnologie fondamentali che possono garantire la sicurezza degli invii e coltivare la relazione con il cliente.

Per intraprendere campagne di Email Marketing efficaci è infatti essenziale, in tutti i settori, affidarsi a piattaforme digitali professionali.

La versione aggiornata dello studio MailUp dedicato ad automazione e sicurezza per email e SMS nel settore bancario e finanziario propone un vero e proprio percorso di apprendimento con l’obiettivo di spiegare a banche, istituti, enti finanziari e società di investimento come passare dalla teoria alla pratica e mostrare il potenziale dell’Email e SMS Marketing per migliorare la customer experience, modulando ciascuna campagna sulle caratteristiche di ciascun destinatario.

L’email è infatti un elemento cardine nella relazione azienda-cliente in questo settore perché consente di raggiungere una serie di obiettivi commerciali, informativi e relazionali in modo molto più efficace e con risultati più duraturi rispetto ad altri strumenti di comunicazione.

In particolare, i due grandi temi sviluppati da questo studio sono da una parte l’infrastruttura di invio, cioè la tecnologia che garantisce al brand sicurezza e prevenzione contro le insidie di phishing, spam e ogni altro tipo di abuso da parte di terzi (oltre alla certezza di assicurarsi elevati tassi di recapito per le campagne); dall’altra l’automation: l’insieme di strumenti che consente alle aziende di inviare, programmare e gestire tramite automatismi le campagne email, che siano promozionali, newsletter oppure messaggi transazionali.

L’infrastruttura di invio: garantire sicurezza e il recapito delle mail

Un’infrastruttura tecnologica che rispetta i migliori standard di sicurezza apporta al brand alcuni importanti benefici come elevati tassi di recapito per le campagne, protezione da spam e phishing e, più in generale, da qualsiasi impiego fraudolento delle email.

Le variabili che determinano la recapitabilità di un messaggio sono invece molteplici ma possono essere ricondotte alla modalità di acquisizione dei contatti, alla manutenzione della lista, al contenuto delle comunicazioni e alla qualità dell’infrastruttura.

Per favorire il recapito, l’email deve essere considerata sicura e potenzialmente rilevante. Ecco una veloce panoramica dei principali fattori infrastrutturali che incidono sulla deliverability.

1) ISP policies: valutano la reputazione dei mittenti dei messaggi inviati e possono rallentare o bloccare il traffico proveniente da determinati IP o domini per proteggere gli utenti da comunicazioni dannose.

2) IP reputation: valuta la conformità alle policy, l’analisi del traffico e dei pattern e determina se consegnare o meno le email provenienti dal determinato IP.

3) IP allocation: per ottenere un’ottima reputazione a livello di IP è necessaria la corretta allocazione perché il traffico in uscita abbia un volume il più possibile costante e sia omogeneo nella categoria.

4) Gestione dei bounce / SMTP Errors: i bounce sono le email rifiutate dal server di destinazione; più sono e meno email sarai stato in grado di recapitare. Per avere pochi bounce bisogna affidarsi a un database di qualità, con meno contatti ma più in target rispetto a uno corposo ma generico.

5) Autenticazione email: è uno dei fattori che influenza la deliverability ed è legato al concetto di reputazione; quando un identificatore viene associato a un messaggio, il suo proprietario dichiara di esserne responsabile e il ricevente convalida l’identificatore e può usare questa informazione e la reputazione associata per valutare la credibilità del mittente e decidere se consegnare il messaggio.

Marketing Automation: un’opportunità per il banking & finance

La Marketing Automation è un insieme di flussi, tecnologie e strumenti che con- sentono di automatizzare e ottimizzare le operazioni di marketing. La sequenza di processi che governano l’esecuzione di una campagna automatica si definisce workflow o flusso automatico.

Le tecniche di Marketing Automation sono utilizzate per aumentare il livello di coinvolgimento del cliente, per esempio impostando un sistema automatico di auguri di compleanno o inviando campagne promozionali tarate sui suoi gusti. Molte aziende utilizzano i flussi per risvegliare i segmenti inattivi del proprio database, che non aprono né cliccano un’email da mesi. L’automazione può essere implementata anche nel servizio di assistenza clienti, nei social media, nell’Email Marketing e altro ancora.

Un vantaggio chiave della Marketing Automation è che aiuta le aziende a offrire ai clienti un’esperienza migliore. La banca può inviare ai propri clienti email personalizzate, attivate da una determinata azione. Può fornire loro un tasso di risposta più rapido e aumentare il valore medio dell’ordine. Le statistiche ci dicono che effettivamente si risparmia denaro investendo nelle soluzioni di Marketing Automation. Questa tecnologia è utilizzata per risparmiare tempo e aumentare l’efficienza delle azioni di marketing.

Riassumendo, ecco dunque le regole d’oro per una strategia efficace:

1)Mettere email e SMS al centro della propria digital strategy, affidando le campagne a una piattaforma di invio professionale, che garantisca i migliori standard di autenticazione e sicurezza.

2)Curare ogni fase della customer experience, assicurando coerenza e continuità in tutti i touchpoint, grazie a email dal design professionale e ottimizzato per mobile.

3)Mettere a punto workflow cross-canale per raggiungere il cliente in ogni fase del customer lifecycle, intrecciando email e SMS profilati sui dati anagrafici, gli interessi e il comportamento di ogni singolo destinatario.

4)Puntare a una migliore diffusione dei contenuti tramite attività e funzioni di segmentazione che consentano di inoltrare offerte in linea con le preferenze del singolo destinatario.

5) Integrare la piattaforma di invio con i propri sistemi esterni (database, CRM, CMS, ERP, e-commerce e sistemi di Business Intelligence);

6)Analizzare i risultati di ciascuna comunicazione e confrontare i dati aggregati con le medie di settore (tassi di recapito, di apertura e di clic), per comprendere quali elementi sono più efficaci e quali richiedono ulteriore sperimentazione.

