Corruzione: Volontè condannato a 4 anni , 'certo mia innocenza, confido in appello'**

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Sono certo della mia innocenza. Ora con gli avvocati leggeremo le motivazioni della sentenza. In ogni caso continuo a confidare nella giustizia e, come è emerso in questi due anni di dibattimento, sono convinto che le mie ragioni possano trovare piena soddisfazione in appello". Luca Volontè, ex deputato e membro dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, commenta così all'Adnkronos la condanna inflittagli a quattro anni di reclusione per corruzione. Secondo l'accusa avrebbe ricevuto tangenti per agevolare la bocciatura di un rapporto sui prigionieri politici relativo al governo dell'Azerbaijan.