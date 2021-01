Coronavirus: Salvini, 'spero allo stadio prima possibile, in 10mila si può stare a San Siro'**

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Spero di poter tornare a vedermi una partita dal vivo il prima possibile". E' l'auspicio del segretario della Lega, Matteo Salvini, ospite di 'La politica nel pallone' su Gr Rai Parlamento.

"Prima gli stadi torneranno ad ospitare pubblico meglio è. Ma non penso solo agli stadi, penso -ha puntualizzato il leader del Carroccio- ai cinema, ai teatri, alle palestre. In uno stadio come san Siro, che tiene 70mila persone, se ne entrano diecimila stanno a metri e metri l'uno dall'altro, sia all'ingresso, che durante la partita, che all'uscita. Prima anche lo sport torna a vivere, a respirare, con tutte le precauzioni del caso, meglio è, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista sociale, altrimenti abituiamo un'intera generazione alla paura, quando non si può vivere prigionieri della paura".