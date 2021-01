Coronavirus: 'né ristori né certezze', protesta ristoratori sotto Regione Lombardia**

Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Non solo gli studenti. Anche i ristoratori oggi si mobilitano e scendono in piazza, a Milano, per protestare contro la chiusura a oltranza delle loro attività, che prosegue senza certezze sul futuro. Alle 17.30, sotto il palazzo della Regione Lombardia, i ristoratori milanesi manifesteranno per chiedere di cambiare rotta.

Alfredo Zini, coordinatore del club imprese storiche di Milano e a sua volta ristoratore, chiede di fare presto perché "molte imprese rischiano di fallire già dai prossimi giorni".

Quello che lamentano i titolari degli esercizi pubblici è la mancanza di certezze sulla date di riapertura e il fatto che nessun ristoro è arrivato sui conti correnti degli imprenditori da parte del Governo, né i 2mila euro promessi da Regione Lombardia.