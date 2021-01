Coronavirus: Fontana, 'ondeggiamento zone non dà stabilità, oggi incontro Governo'

Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, avrà un incontro oggi con il Governo "per capire quali sono i nuovi parametri, le nuove condizioni per cui si viene inseriti nelle zone". Lo ha spiegato a SkyTg24, parlando dell'emergenza Covid19.

"Ci sono comportamenti che non possiamo più permetterci. L'ondeggiamento tra zone arancioni, gialle e rosse non porta a stabilità, dobbiamo concentrarci su quei comportamenti assolutamente da escludere, di quelle attività da non svolgere. Ciò consentirebbe un andamento più equilibrato", aggiunge.