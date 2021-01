Conte: "Impennata di contagi, servono ancora sacrifici"

"Sta arrivando una impennata dei contagi, dopo Gran Bretagna, Irlanda Germania, sta arrivando anche da noi e non sarà facile, dobbiamo fare ancora dei sacrifici". Lo ha detto il presidente del Giuseppe Conte, ai microfoni del Tg3, soffermandosi sull'emergenza coronavirus. Lo riporta Adnkronos.

Quanto alla crisi di governo "lavoriamo per costruire - ha detto Conte - il momento è così difficile che dobbiamo mettercela tutta per offrire risposte ai cittadini". Il Recovery plan "dobbiamo approvarlo domani sera... in un Cdm domani sera, dobbiamo correre".