Scrittori: è morto Yeng Pway Ngon, autore dell'acclamato romanzo 'L'atelier' (2)

(Adnkronos) - Nato il 26 gennaio 1947 a Singapore da una famiglia di origine cantonese, Yeng Pway Ngon pubblica le sue prime poesie quando è ancora al liceo. Durante gli anni universitari continua a firmare componimenti poetici e racconti, traendo un'importante fonte d'ispirazione dalla lettura dei poeti modernisti taiwanesi. Laureatosi in letteratura cinese collabora con riviste letterarie e scrive pezzi satirici per diversi giornali. Nel 1977 viene arrestato con il sospetto di attività sovversive e trascorre quattro mesi in prigione. Negli anni Ottanta pubblica il suo primo romanzo di successo, affiancando alla narrativa anche una vasta produzione di poesie, pièce teatrali, saggi, recensioni, pamphlet di critica sociale e radiodrammi.