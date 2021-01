M5S: Crucioli, 'dossier su chi non allineato a nuovo corso? sono esterrefatto' (2)

(Adnkronos) - "Attendo con curiosità - aggiunge - la comunicazione formale della sanzione (quando e se nel loro assoluto arbitrio decideranno di comunicarmela) e farò valere le mie ragioni in ogni sede possibile. Attendo altresì l'elezione del nuovo capo politico del m5s (l'attuale non è stato votato e non rappresenta nessuno) e il ripristino del rispetto dello statuto vigente. Infine, aspetto che venga disposta l'assegnazione dei quasi sei milioni di euro delle nostre restituzioni che giacciono inutilizzati sul conto intestato al capo politico e ai due capigruppo di camera e senato (l'ultima assegnazione risale a luglio 2020). In un periodo come questo, non destinare tali soldi alle persone in difficoltà è una vergogna di cui non voglio essere complice e mi batterò con tutte le mie forze perché ritardi ed omissioni da parte dei nostri vertici non vengano più tollerate".