Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "E' dai primi di dicembre che cerco Conte per parlare della Gronda, dell'Ilva... ma è scomparso". Lo dice Matteo Salvini a In Mezz'ora Più. "Anche se Conte maleducatamente si fa gli affari suoi, noi continuiamo a lavorare per il Paese".