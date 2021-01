Governo: Rosato, 'è Conte a staccare la spina non rispondendo a richieste Iv'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "E' il Presidente del Consiglio a staccare la spina del governo, non noi, perché è lui a continuare nel suo atteggiamento di non farsi carico dei problemi, ma anzi, mettendoli sotto il tappeto. Non si può andare avanti così. Ci ha detto che ci vedremo in aula sfidandoci? Va bene. Ci vedremo in Parlamento e utilizzeremo la dialettica e i nostri numeri per vedere chi ha ragione rispetto ai ritardi di questo governo". Così Ettore Rosato di Italia Viva ai microfoni di Radio Popolare.

Sul post del premier Giuseppe Conte su Facebook, Rosato osserva: "Ma che offerta avrebbe fatto Conte? Noi vogliamo risposte alle nostre richieste, Non ci interessano offerte di posti o di chissà quale tavolo di mediazione".

E se ci sarà una crisi, Rosato ribadisce che lo sbocco non saranno le elezioni: "Se c'è qualcuno che pensa che i problemi del Paese si risolvano con le elezioni anticipate, si faccia avanti, ma ho l'impressione che le forze politiche sappiano benissimo che non è questa la strada".