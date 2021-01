Governo: Fornaro, 'si lavori per costruire non per demolire'

Roma, 10 gen. (Adnkronos) - "In una coalizione di governo possono convivere punti di vista differenti, ma lo sforzo di tutti deve essere indirizzato alla ricerca di soluzioni che diano risposte ai problemi dei cittadini e delle imprese". Lo afferma il capogruppo di LeU a Montecitorio Federico Fornaro.

"Il Recovery è per molti versi un’occasione irripetibile per cambiare in profondità l'Italia nel segno della giustizia sociale, del green, del digitale e di un rilancio di grandi beni comuni come la scuola e la sanità pubblica. Le maggioranze e i governi stanno insieme per costruire e non possono, invece, durare a lungo se quotidianamente si mette all'opera il “genio guastatori".

"L'ultima riunione di maggioranza ha dimostrato che sul Recovery sono stati fatti passi in avanti nella giusta direzione: lo si approvi in Consiglio dei ministri e si riparta da lì per confronto vero e non strumentale".